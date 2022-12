Grande Fratello Vip, stasera in tv 26 dicembre su Canale5: nuovi opinionisti, chi si ritira dal reality?

26 dicembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 26 dicembre 2022, torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 (Canale5, dalle ore 21,40). Una puntata, quella condotta come sempre da Alfonso Signorini, con una novità in studio. Con Orietta Berti non ci sarà Sonia Bruganelli - in vacanza a New York con la famiglia - ma Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip (rispettivamente nella quinta e sesta edizione) e conduttori di Gf Vip Party, che va in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity, si caleranno nel ruolo di opinionisti. Chissà se fino al 9 gennaio quando tornerà Bruganelli.

Chissà se nella puntata di oggi Signorini ne approfitterà e metterà di fronte Sorge a Luca Onestini: i due ebbero una relazione nata all'interno del programma Uomini e Donne. I quattro che si trovano in nomination (Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Sarah Altobello) non abbandoneranno la casa, infatti il più votato sarà il concorrente immune della puntata. Focus poi su Dana Saber: la modella, nota per il bacio con Dayane Mello, è appena entrata e già gran protagonista. Ha litigato con Milena Miconi e le sue dichiarazioni pro Putin ("Amo Putin, è il mio preferito!") ha scatenato una rivolta sui social dove viene chiesta la squalifica.

In questa puntata poi alcuni dei concorrenti saranno chiamati a prendere una decisione che riguarda il loro destino davanti alle telecamere. Coloro che sono entrati nella Casa di Cinecittà a settembre hanno un firmato un contratto che prevede tre mesi di "reclusione", con eventuale proroga qualora gli ascolti fossero stati all'altezza delle aspettative della rete. Ora che si sa che il gioco proseguirà ben oltre (sino ad aprile), qualcuno potrebbe annunciare il ritiro. Il primo a dichiarare che lascerà la Casa è stato Luca Salatino. Sarà l'unico?

