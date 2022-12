Ballando con le stelle vince Luisella Costamagna (con Pasquale La Rocca). Beffati Alessandro Egger ed Ema Stokholma

24 dicembre 2022 a

a

a

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca vincono la finale di Ballando con le stelle. L'edizione del 2022 passerà alla storia perché a vincere è una coppia che ha ballato pochissimo, vincitrice del ripescaggio nella penultima puntata e che è stata aspramente criticata da Selvaggia Lucarelli. Nel meccanismo della finale però non è stato dato sapere il peso del voto del pubblico (Costamagna sempre ultima nei social) e quello della giuria che, nei vari scontri, ha preferito la giornalista agli altri concorrenti, tutti più o meno stupiti di volta in volta dell'esito. Nella sfida finale sono arrivati al secondo posto Alessandro Egger e Tove Villfor (57% contro 43%).

Selvaggia Lucarelli: "Ballando con le Stelle? Andata via Bruzzone un plotone contro di me, forse vincerà Costamagna"

Completa il podio di questa edizione dello show di Rai1 la coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia, divenuta coppia anche nella vita. Quarto posto invece per Alex Di Giorgio con Moreno Porcu (eliminati in uno scontro tesissimo con Costamagna e La Rocca, 49% contro 51%), Rosanna Banfi con Simone Casula e Iva Zanicchi con Samuel Peron. Durante la puntata si è verificato anche il ritiro di Gabriel Garko (con Giada Lini): i due infortuni, prima il tendine del braccio poi il polpaccio, lo hanno messo nelle condizioni di non potersi esibire.

Gabriel Garko, due infortuni di troppo: si ritira da Ballando con le stelle

Torinese, 53 anni, laureata in filosofia, giornalista professionista dal 2000, Costamagna ha iniziato a lavorare negli anni Novanta. Il salto di qualità nel 1996 quando entra a far parte della squadra di Michele Santoro. Tra le sue conduzioni Omnibus estate e Agorà. Nella vita privata ha un compagno, lo scrittore Dario Buzzolan, e un figlio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.