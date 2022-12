Alex Di Giorgio, "ha ritrovato il sorriso" le parole del padre: la carriera nel nuoto e il coming out

23 dicembre 2022 a

Alex Di Giorgio entra nella storia di Ballando con le stelle lo show che accompagna gli italiani dal 2005. Il nuotare con Moreno Porcu, suo insegnante di ballo, forma la prima coppia gay a centrare la finale dello storico programma. Un percorso per niente semplice quello dell'atleta all'interno del programma, tra alti e bassi, ma in grande crescita nelle ultime settimane, tra un'emozione l'altra.

In particolare nell'ultima puntata il momento di danza con il padre è stato uno dei momenti più emozionanti dell'intera edizione. "Alex da bambino rideva sempre, poi per tanto tempo non l’ho visto più sorridere. Qui ha ritrovato il sorriso, è uscito dal tunnel” dice il padre riferendosi probabilmente ai momenti difficili del coming out del figlio. Per il giurato Fabio Canino “il padre di Alex è quello che vorrebbero tanti ragazzi. Tanti genitori dovrebbero lasciarsi andare…”.

Ma chi è Di Giorgio? Romano, 32 anni, è un nuotatore professionista italiano, che ha partecipato a due Olimpiadi: sia a Londra 2012 che a Rio 2016 ha fatto parte della staffetta 4x200 stile libero. Individualmente il suo risultato più importante è il quinto posto ai Mondiali di Istanbul del 2012 (vasca corta), mentre a squadre con la staffetta ha vinto una medaglia d'argento agli Europei di Debrecen del 2013. Di Giorgio ha fatto coming-out quando aveva 22 anni e ha rivelato di non essere stato accettato nel mondo sportivo "non solo non ero protetto, ma non mi sentivo a mio agio".

