Luisella Costamagna, la favorita della finale per Zazzaroni e Lucarelli. I record di La Rocca

"L'ostacolo forte l’abbiamo superato, cioè il ritorno, e adesso ce la giocheremo alla grande la finalissima, non siamo mica arrivati in finale tanto per…": Luisella Costamagna lo ha detto a La Vita in Diretta su Rai1. Lei e il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca sono stati ripescati nell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2022 andata in onda sabato scorso.

Costamagna, giornalista, 54 anni, aveva impressionato tutti nelle prime puntate. Poi l'infortunio alla caviglia, le polemiche per le esibizioni "a metà", il ritiro, poi il ripescaggio vinto e ora le grandi aspettative. Con il ritiro di Gabriel Garko aumentano le sue chance di vittoria e per molti è la favorita. Di sicuro per Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni che si sono sbilanciati in recenti interviste con il pronostico sul vincitore. "Vedo bene Costamagna con La Rocca" ha detto il direttore de Il Corriere dello sport. "Forse vincerà la Costamagna. E mi sembra che sia un’assurdità visto che si è infortunata alla prima puntata, ha ballato seduta per tre settimane, si è ritirata alla quinta per poi rientrare in semifinale. In pratica ha ballato tre puntate su 11" ha detto invece la giornalista.

"Dì che saremo lì per vincere", ha detto poi la giornalista rivolgendosi al suo partner. Che ha risposto: "No dai, però sono felice di essere con lei nella finalissima”. “Ci tenevo ad entrare in finale con Luisella Costamagna“, ha ammesso il ballerino sempre a La vita in diretta. A quel punto il conduttore, Alberto Matano, ha rivelato ai telespettatori che Pasquale ha vinto ben tre edizioni di Ballando all’estero: “Sono state tre vittorie consecutive, una in Belgio e due in Irlanda”, ha svelato La Rocca.

