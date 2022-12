Gabriel Garko, perché si ritira durante la finale di Ballando con le stelle: l'anticipazione

23 dicembre 2022 a

Gabriel Garko si ritira da Ballando con le stelle 2022. Niente esibizione di ballo per l'attore nella finale di questa sera, l'attore canterà e poi annuncerà il ritiro. Il doppio infortunio, braccio e polpaccio, non gli permette di muoversi. Un vero peccato perché Garko, il più bravo di tutti, nonostante il primo infortunio era riuscito a esprimersi in maniera convincente anche menomato e aveva guadagnato la finale con merito e grande classe. Ad anticipare lo scenario che si paleserà questa sera in diretta è il sito davidemaggio.it, specializzato in tv e spettacolo.

A contendersi la vittoria resteranno in sei: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Questi ultimi diventano i favoritissimi a questo punto.

Garko si era infortunato una prima volta al braccio lesionandosi il tendine. Un brutto incidente durante un allenamento che lo ha costretto ad operarsi. Con il tutore al braccio ha continuato a esibirsi nelle puntate successive e quando sembrava ormai pronto al recupero e provare a togliere il tutore, un altro infortunio al polpaccio. Che lo ha messo definitivamente ko.

