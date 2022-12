Ema Stokholma, la violenza della mamma e ora l'amore del ballerino Angelo Madonia

23 dicembre 2022 a

Ema Stokholma è una delle grandi protagoniste di Ballando con le stelle 2022. La conduttrice radiofonica, ex modella, ha origini francese (il suo vero nome è Morwenn Moguerou) ha dimostrato di saper ballare e ha emozionato per la sua storia ma anche perché negli studi dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1 ha trovato l'amore. Con Angelo Madonia infatti fa coppia adesso anche nella vita dopo averlo conosciuto come insegnante.

La conduttrice radiofonica ha parlato della sua difficile infanzia nel libro autobiografico Per il mio bene e poi in alcune clip della trasmissione. Secondogenita di Dominique, una ragazza bretone che ha avuto una breve relazione con un ragazzo italiano che poi è tornato in Italia prima della nascita di Ema, lasciando i due figli con la madre che li ha cresciuti nel sud-est della Francia. “C’era spazio solo per la violenza fisica e verbale, la cattiveria, la crudeltà. Non c’erano carezze, parole dolci, mai. Episodi di violenza tutti i giorni, c’era grande solitudine. Le cose che mi diceva mi facevano più male della violenza fisica” ha raccontato Ema. La mamma è morta di leucemia cinque anni fa. “Non c’è più e non mi ha mai chiesto scusa, non c’è motivo di perdonarla. Ho preferito capirla, provare empatia per lei. Ora so che anche lei era una vittima, non stava bene”, ha spiegato.

"Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa, è una cosa seria" ha simpaticamente spiegato alcuni giorni fa Ema. I due ormai fanno coppia nella vita da oltre un mese ed Ema ha conosciuto anche le due figlie del ballerino. L'ultimo gesto romantico lo ha raccontato la conduttrice di Rai Radio 2 su Twitter: "Io volevo il sushi e Angelo è uscito a mezzanotte per trovarmelo. Io così (occhi a cuore, ndr)".

