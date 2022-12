Rosanna Banfi, la malattia e le "movenze sexy ispirate ai film di papà con Edwige Fenech"

23 dicembre 2022 a

Rosanna Banfi è una delle finaliste di Ballando con le stelle 2022. La figlia del mitico Lino Banfi ha compiuto un gran bel percorso all'interno dello show di Rai1 anche se, ultimamente, a fronte di belle esibizioni, la giuria non l'ha premiata come avrebbe meritato. Ma alla fine la finale è arrivata e stasera se la gioca insieme al suo partner Simone Casula, il ballerino che l'ha accompagna in queste settimane.

Rosanna Banfi, dedica commossa a Ballando con le stelle: "Per chi sta lottando e per chi non ce l'ha fatta"

Banfi jr si è confessata sulle pagine di Oggi: "A quasi 60 anni, non pensavo di riuscire a fare quello che ho fatto. E rido quando il mio maestro mi chiede delle movenze sexy. Un giorno, per spiegarmi una coreografia, mi ha detto: 'Fai come se ti facessi la doccia. Toccati il viso, accarezzati un po'..'. Ma la doccia così se la faceva soltanto la Fenech nei film di mio padre" ha detto. Tredici anni fa, Rosanna Banfi ha affrontato la sua battaglia più grande contro un tumore al seno: "Ho imparato a ballare con la vita. Se riesci a cogliere il lato positivo negli inciampi, vedi tutto sotto una luce diversa. Io sono stata fortunata: ho un marito che mi ama da più di trent’anni, due figli sani, una famiglia solida alle spalle. Prima davo per scontate tante cose".

Rosanna Banfi, la malattia della mamma: la signora Lucia soffre di Alzheimer

Nel corso di questa settimana ha emozionato diverse volte, non solo con l'esibizione dedicato a chi sta affrontando la sua stessa malattia. Toccanti le clip in cui ha raccomandato l'amore per il marito (con cui ha ballato a sorpresa nella puntata di sabato scorso) e della mamma, alle prese da alcuni anni con l'Alzheimer.

