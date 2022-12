Alessandro Egger, "ho provato a far pace con mia madre ma lei recita una farsa"

23 dicembre 2022 a

Alessandro Egger è stato la sorpresa di Ballando con le stelle 2022. Il modello puntata dopo puntata si è guadagnato la simpatia del pubblico e l'apprezzamento della giuria dimostrandosi uno dei concorrenti maggiormente dotato nel ballo (fa coppia con Tove Villfor). Hanno poi fatto scalpore i racconti della sua vita privata, in particolare quelli legati all'infanzia e ai rapporti con la sua famiglia, in particolare con la mamma.

"Da piccolo ho visto mio padre una sola volta. Tra noi non ci sono mai stati rapporti. Lui è uno sconosciuto per me". Anche con la madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, con cui nel 2017 aveva partecipato a Pechino Express e con cui non parla da cinque anni, ci sono state incomprensioni: "Ci ho provato a fare pace ma è stato inutile. Se veramente ha intenzione di riavvicinarsi a me, dovrebbe farlo in modo diverso: dovrebbe avere gesti sinceri, non portare avanti una farsa. Nella vita bisogna scegliere con chi stare. Io voglio stare con chi mi ama" ha dichiarato in una recentissima intervista rilasciata a Oggi.

Al settimanale ha poi raccontato della complicità raggiunta in queste settimane con la ballerina Villfor. "Non ci siamo innamorati ma tra noi si è stabilita un’amicizia profonda. Mi sono sentito compreso e valorizzato": ha svelato E la fidanzata? Egger ammette che "qualche guizzo di gelosia a volte c’è". Egger - famoso per essere stato il volto, da bambino, delle barrette Kinder per un periodo - è legato alla modella rumena Madalina Doroftei.

