Iva Zanicchi, barzellette e insulti: "La gente nella vita non parla come nei salotti" le parole di Milly Carlucci

Iva Zanicchi è una delle grandi protagoniste di Ballando con le stelle 2022, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La cantante, vincitrice di tre edizioni del Festival di Sanremo (1967, 1969, 1974), ha fatto discutere: ha spaccato la giuria dopo l'insulto a Selvaggia Lucarelli, ha chiesto scusa, ha emozionato, generato polemiche, raccontato barzellette di tutti i tipi in un frullato di situazioni che ha portato parte del pubblico ad apprezzarla e attenderla in ogni puntata e, un'altra parte, a non sopportarla. Era stati infatti eliminata dal pubblico al telefoto della terz'ultima puntata per poi essere salvata e trascinata, in parte inaspettatamente considerato che probabilmente c'erano coppie più abili nel ballo, in finale da Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Ma evidentemente Ballando con le stelle non è solo una gara di ballo ma sempre più un reality in cui si balla.

Su Zanicchi - che nel programma ha raccontato la malattia di suo marito Fausto Pinna, sposato in seconde nozze, il rapporto con il padre e la morte del fratello - si è recentemente espressa in una intervista al Corriere della Sera la padrona di casa del programma di Rai1, Milly Carlucci: "Iva è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo. Sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e al tempo stesso molto razionale. Conosce bene il pubblico. Ci sta che ricorra a termini non da salotto, perché la gente nella vita non parla come nei salotti”. In quanto all’insulto che si è lasciata sfuggire nei confronti di Selvaggia Lucarelli: “Le è uscita una parola sbagliata e ha capito: si è scusata in tutti i modi possibili, con grande umiltà. Una signora di 80 anni che fa il giro di tutti i programmi per scusarsi mi sembra dimostri di non essere arrogante né supponente" ha spiegato Carlucci.

"Ho pianto per due notti, volevo ritirarmi", Iva Zanicchi racconta cosa è successo dopo l'insulto in diretta tv

