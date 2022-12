Piazzapulita, stasera in tv 22 dicembre su La7: speciale Vincere, inchiesta su Giorgia Meloni

22 dicembre 2022 a

Stasera in tv - 22 dicembre 2022 - consueto appuntamento del giovedì su La7 con Piazzapulita, il talk di approfondimento dei maggiori temi di attualità condotto da Corrado Formigli.

Oggi andrà in onda una puntata speciale dal titolo Vincere, un’inchiesta esclusiva che mette sotto i riflettori la scalata di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Il Paese che ha votato la prima donna Premier, le sue direttrici politiche e i primi provvedimenti. Un racconto filmato di questi ultimi mesi che prende avvio dalla campagna elettorale passando per la vittoria di Meloni e la formazione della squadra. Una puntata speciale nel corso della quale, tramite i reportage e le inchieste della redazione di Corrado Formigli, saranno approfonditi gli approcci di questo nuovo Governo a diritti ed economia, reddito di cittadinanza, guerra in Ucraina, crisi energetica e conti dell’Italia col proprio passato.

