Lavinia Abate, chi è la Miss Italia 2022: età, regione e passioni. Ha portato il busto per cinque anni

Lavinia Abate è Miss Italia 2022. È stata incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dal presidente della giuria, Massimo Boldi, nel centro congressi multimediale dell’hotel Crowne Plaza Rome St. Peter’s, in diretta sui canali social di Miss Italia. Seconda la sarda Carolina Vinci e terza Virginia Cavalieri, la finalista dell’Emilia Romagna. La diciottenne romana è stata scelta dalla giuria dell'edizione numero 83 dopo essere arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Lazio e aver conquistato la fascia nazionale di Miss Eleganza.

"Sono emozionata e grata di aver vinto il titolo e spero veramente tanto che la corona possa portarmi a raggiungere i miei obiettivi, il più grande dei quali è diventare una cantautrice. Prima, però, vorrei finire i miei studi. Dedico la vittoria alla mia famiglia, a mia madre, a mio padre e a tutti gli amici che mi hanno sostenuto" ha detto la vincitrice subito dopo l’elezione.

Lavinia è all’ultimo anno del liceo e pratica danza da 12 anni. Studia composizione e ama cantare e creare musica. A notarla, durante una vacanza al mare a Palau, è stata l’agente regionale del concorso in Sardegna, Caterina Murino, che l’ha incoraggiata a iscriversi nella sua regione, il Lazio. Lavinia ama definirsi "modesta, sensibile e trasparente" e ha raccontato di aver dovuto indossare il busto per cinque anni: una condizione che l’ha segnata profondamente, rendendo la sua adolescenza difficile. "Miss Italia mi permesso di acquisire sicurezza e di dimostrare a me stessa che la mia schiena non influisce sul mio aspetto estetico" ha raccontato. Con Lavinia, il Lazio conquista il titolo per la dodicesima volta diventando la regione con più Miss Italia della storia. Ultime prima di lei Martina Sambucini nel 2020 e Alice Sabatini nel 2015.

