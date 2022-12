Wolverine L'immortale, film stasera 21 dicembre su Italia 1. La trama

21 dicembre 2022 a

Wolverine - L'immortale. E' il titolo del film in programma stasera, mercoledì 21 dicembre, su Italia 1, inizio alle ore 21.20. Pellicola di azione, produzione nel 2013 a cura di Usa, Giappone e Australia. La regia è di James Mangold. Nel cast Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Famke Janssen, Will Yun Lee, Rila Fukushima, Tao Okamoto, Svetlana Khodchenkova, Hal Yamanouchi, Brian Tee, James Fraser e Luke Webb. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, durante il bombardamento atomico di Nagasaki, Wolverine salva il soldato Yashida. Dopo decenni, diventato un magnate della tecnologia, il vecchio manda la sua fidata Yukio a recuperare Wolverine, scappato nei boschi, dopo gli eventi di X-Men: Conflitto finale. Yashida non spera solo in un addio: vole offrire a Logan il dono della mortalità per porre fine alle perdite che Wolverine ha subito nella sua lunga esistenza.

