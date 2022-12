Controcorrente, stasera in tv mercoledì 21 dicembre. Anticipazioni e ospiti

21 dicembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 21 dicembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili. Al centro della puntata di questa sera (inizio alle 21.20) di nuovo lo scandalo Qatargate, in particolare le ultime novità che sono emerse dopo l'interrogatorio di Eva Kaili. Ma si parlerà anche della guerra in Ucraina. L'esercito russo non molla la presa e continua a bombardare il Paese guidato dal presidente Zelensky. Ovviamente focus anche sulla manovra del governo Meloni e sulle difficoltà incontrate dalla maggioranza di centrodestra. Numerosi e autorevoli gli ospiti che non sono stati ufficializzati.

