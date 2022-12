Arnoldo Mondadori, la moglie Andreina (sorella di Mario Monicelli) e i loro quattro figli

21 dicembre 2022 a

Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo, è il titolo della docufiction che va in onda stasera, mercoledì 21 dicembre, su Rai 1. Ma chi era Arnoldo Mondadori? Nato nel 1889, è stato appassionato di libri fin da bambino. Ha iniziato a leggere grazie alla maestra che gli regalò il suo primo volume. Ha vissuto un'infanzia povera e da ragazzo ha svolto vari lavori per poi diventare socialista ed essere assunto in una tipografia di Ostiglia. Negli anni Venti ha deciso di fare l'editore e dopo vari sforzi ha rilevato la tipografia e iniziato a pubblicare l'opera del futuro cognato, Tommaso Monicelli. In breve l'azienda è diventata la Arnoldo Mondadori Editore. Tenace e determinato, i suoi sogni furono rovinati dalla seconda guerra mondiale, ma lui ripartì da capo e fece di nuovo rinascere la casa editrice, diventata la più importante in Italia. Mondadori si sposò con Andreina Monicelli nel 1913, una delle sorelle di Tommaso e del regista Mario. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Alberto (1914-1976), Giorgio (1917-2009), Laura, detta Mimma (1924-1991) e Cristina, detta Pucci (1934-2015). Arnoldo Mondadori è deceduto a Milano nel 1971.

I libri per cambiare il mondo: Arnoldo Mondadori

