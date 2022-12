Arnoldo Mondadori, stasera in tv mercoledì 21 dicembre su Rai 1. Le anticipazioni

21 dicembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 21 dicembre, su Rai 1, la docufiction dal titolo Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo. Puntata unica di novanta minuti, regia di Francesco Miccichè, per ripercorrere la vita personale e professionale di quello che fu un pioniere dell'industria italiana, simbolo dell'editoria. Arnoldo Modadori ha cerato un vero e proprio impero, ammirato in tutta Europa. E' un personaggio iconico del nostro paese che viene celebrato nella fiction creata grazie a Luca Formenton, il nipote, attualmente presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. E' stato lui a collaborare alla sceneggiatura. E' Michele Placido a vestire i panni di Mondadori, mentre il figlio Brando, interpreta Alberto, il suo primogenito di Arnoldo. “Quando mi hanno chiamato per interpretare Mondadori, non credevo di essere l’attore giusto. Grazie al teatro, mi sono accorto che potevo dare un apporto al personaggio facendo un lavoro interiore. E dunque evitando l'effetto da museo delle cere”, ha spiegato Michele Placido. Nel cast anche Flavio Parenti, Valeria Cavalli, Luca Morello, Lucia Batassa e Mimmo Mancini.

