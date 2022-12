Mi casa es tu casa, stasera in tv mercoledì 21 dicembre. Ospite Leonardo Pieraccioni

21 dicembre 2022 a

Stasera mercoledì 21 dicembre a Mi casa es tu casa, programma condotto da Cristiano Malgioglio su Rai 2 (inizio ore 21.20), l'ospite principale sarà Leonardo Pieraccioni, regista, attore e sceneggiatore tra i più apprezzati del nostro Paese. La lunga gavetta in Toscana, l’inossidabile amicizia con Carlo Conti e Giorgio Panariello, l’improvvisa e inaspettata ascesa nel mondo del cinema, gli amori per le donne che lo hanno accompagnato nel corso della sua vita, fino a quello più grande nei confronti di sua figlia Martina. Sono solo alcuni degli argomenti trattati nel corso di un’intervista fiume, senza filtri, dove non mancano incursioni a sorpresa di persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita privata e professionale di Pieraccioni. La dimensione domestica e informale del programma permette di conoscere grandi personaggi dello spettacolo in modo unico, intimo e profondo. Il tutto arricchito da teche ricercate e tante sorprese che caratterizzano e animano l’incontro tra Cristiano e gli ospiti di puntata.

