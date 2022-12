Chi l'ha visto? stasera in tv, mercoledì 21 dicembre. I casi di Polina Kochelenko e Liliana Resinovich

21 dicembre 2022 a

a

a

Ancora una volta Chi l'ha visto?, in programma stasera in tv, mercoledì 21 dicembre su Rai 3, torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich. Un anno fa era ancora viva, anche se già scomparsa da una settimana, questo almeno secondo la consulenza della Procura. Ma chi era a tenere sotto sequestro la moglie di Sebastiano Visintin? Ne parlano gli ospiti di Federica Sciarelli: il fratello Sergio e Vittorio Fineschi, medico legale della famiglia, che risponderà alle domande che verranno poste dai telespettatori. Durante la puntata si parlerà anche del caso di Polina Kochelenko, l'ex modella, criminologa e addestratrice di cani, trovata senza vita in un canale di Valeggio, in provincia di Pavia. La Procura indaga per omicidio. Non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto, le segnalazioni di persone in difficoltà, come avviene in ogni puntata.

Il marito di Liliana Resinovich interrogato in procura. Il mistero del gomitolo di lana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.