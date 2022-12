Marino Bartoletti, la lotta contro il tumore e la tragica scomparsa della moglie

21 dicembre 2022 a

Marino Bartoletti è un volto notissimo del giornalismo sportivo e non solo. Oggi, mercoledì 21 dicembre, sarà ospite di Serena Bortone in oggi è un altro giorno, su Rai 1. Classe 1949, nato a Forlì, è anche conduttore, autore televisivo e scrittore. Non solo sport nella sua vita - in particolare calcio - è un grande appassionato di musica, soprattutto del Festival di Sanremo di cui conosce tutte le sfaccettature. In passato proprio a Oggi è un altro giorno confessò di aver avuto un tumore: "Forse ce l'ho ancora - disse - Ho molto pudore nel parlare di questa cosa, ma è giusto che si sappia quando riguarda personaggi pubblici. Per fortuna la malattia è stata scoperta in tempo". Bartoletti è stato sposato con Carla Brunelli, morta tragicamente all’età di 65 anni a causa di un incidente domestico. La donna, impegnata nelle pulizie di casa, è rimasta purtroppo schiacciata da una porta finestra automatica. Fu il giornalista che, rientrando nella casa di famiglia a Bologna, nel 2016, la trovò ormai senza vita. Ha due figlie, Cristina e Caterina, che gli hanno dato tre nipoti.

