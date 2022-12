Jocelyn Hattab, chi è la moglie. Età e carriera

21 dicembre 2022 a

Il suo nome completo è Jocelyn Hattab, ma in Italia tutti lo conoscono come Jocelyn. Nato in Tunisia nel 1945, la sua famiglia si è trasferita in Francia quando era ancora ragazzo. Ha frequentato il Conservatoire national supérieur d’art dramatique di Parigi, poi si è dedicato al cinema e alla recitazione. Recita in ruoli poco significanti e si dedica a film a basso costo. Nel 1974 incontra Michael Fugain e i due formano un gruppo, Michel Fugain et le Big Bazar, che debutta a Telemontecarlo. Da quel momento Jocelyn decide di dedicarsi solo alla tv. Nel 1980 in Rai conduce Discoring, poi Il milionario, In bocca al lupo, Il grande gioco dell'oca e tante altre trasmissioni. E la vita privata? Attualmente Jocelyn è felicemente sposato con Alessandra Chianese, giornalista, scrittrice e fondatrice di InFormActors. E' il suo secondo matrimonio.

