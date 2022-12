Oggi è un altro giorno, mercoledì 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni

21 dicembre 2022 a

Oggi in tv, mercoledì 21 dicembre, su Rai 1 nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone. Come sempre inizio alle ore 14.05. Diamo uno sguardo agli ospiti. In studio l'autore, regista e produttore tv Jocelyn Hattab e sua moglie Alessandra Chianese; Marino Bartoletti, autore del libro "La discesa degli Dei", ultimo capitolo della sua trilogia dedicata ai grandi personaggi della storia dello sport, della cultura e dell'arte italiana. A seguire Chiara Amirante. Nella seconda parte del programma solito spazio di approfondimento dedicato ai temi di attualità e di politica. In studio Licia Ronzulli (Forza Italia), Francesco Boccia (Partito Democratico) e il vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo.

