Le streghe, stasera martedì 20 dicembre film su Canale 5. La trama

Stasera in tv, martedì 20 dicembre, su Canale 5 il film Le streghe, inizio alle ore 21.20. Produzione americana e messicana, genere fantastico e horror, fu realizzato nel 2020 con la regia di Robert Zemeckis. Nel cast: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno, Codie-Lei Eastick. Il film è una rivisitazione del racconto di Roald Dahl per un pubblico moderno. Racconta la storia di un giovane organo che nel 1967 va a vivere con la nonna in una città dell'Alabama. I due si imbattono in alcune streghe diaboliche. La nonna decide di portare il ragazzo in una località balneare ma proprio in quel momento la strega suprema ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo per portare a termine i suoi piani malefici.

