Zona Bianca, stasera in tv martedì 20 dicembre su Rete 4. Le anticipazioni

Manovra, Qatargate, crisi internazionale, caro prezzi. Sono questi i principali argomenti della puntata di Zona Bianca, in programma stasera in tv, martedì 20 dicembre, su Rete 4, ovviamente condotta da Giuseppe Brindisi. Ampio spazio verrà ovviamente dedicato proprio alla legge di bilancio ormai in dirittura d'arrivo. Continua a mutare e non mancano bracci di ferro e polemiche. Si parlerà anche del Reddito di cittadinanza che con l'approvazione della manovra subirà notevoli modifiche in particolare per coloro che sono considerati "occupabili": lo incasseranno soltanto per soli sette mesi. Come detto in apertura, Brindisi e i suoi ospiti (che non sono stati ufficializzati) si confronteranno anche sulle ultime novità del Qatargate.

