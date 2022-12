Cartabianca, stasera in tv martedì 20 dicembre. Ospiti e anticipazioni

20 dicembre 2022 a

a

a

Cartabianca nonostante siamo nella settimana di Natale, non è ancora andata in pausa per le feste. Nuova puntata stasera in tv, martedì 20 dicembre, su Rai 3, naturalmente condotta da Bianca Berlinguer. Come al solito al centro del talk i temi di attualità internazionali e nazionali. Dalla guerra in Ucraina alla manovra. Questi gli ospiti che sono stati annunciati. Mara Carfagna, Presidente di Azione; Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Fratelli d’Italia; Debora Serracchiani, vice presidente Partito Democratico; Oscar Farinetti, imprenditore; Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di Mezz’ora in più; Aldo Cazzullo, vicedirettore Corriere della Sera; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale; Alona Kliuieva, società Dante Alighieri Kiev; Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano; Maddalena Loy, La Verità; Vira Carbone, giornalista e conduttrice di Buongiorno benessere; Padre Enzo Fortunato, Sacro convento di Assisi; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

Filumena Marturano e l'infinito amore per i suoi tre figli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.