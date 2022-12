The Net - Gioco di squadra, stasera in tv martedì 20 dicembre su Rai 2. La trama

20 dicembre 2022 a

Il calcio protagonista del piccolo schermo. Non per la diretta di una partita, ma per una mini serie di sei episodi programmata da Rai 2 e Raiplay. Stasera, martedì 20 dicembre, la prima puntata di The Net - Gioco di squadra. Ma quale è la trama? Al centro della fiction c'è il Toscana Football Club, secondo club di calcio di Firenze, che è riuscito con sforzi e passione ad arrivare in serie A. L'ultima partita è delicatissima: una sconfitta significherebbe retrocedere in serie B. È così che inizia The Net - Gioco di squadra, concepita per coinvolgere non solo gli appassionati di calcio: la storia mette infatti in scena le vicende e i personaggi che circondano lo sport nella sua dimensione più umana e terrestre. La famiglia Tessari, proprietaria del Toscana FC, è ricca. L’approdo al calcio che conta, con la serie A, l'ha messa duramente a contatto con le difficoltà e le contraddizioni della gestione finanziaria a quei livelli.

E il club ha suscitato l'interesse di un imprenditore cinese che intende acquistare metà della società, specialmente per il ritorno d'immagine che potrebbe dare alla sua multinazionale una proprietà del genere in una città d'arte come Firenze. In lizza però c’è anche un potente faccendiere italiano, Maurizio Corridoni, mentre Vincenzo Tessari, il rampollo di famiglia, ha l'ambizione di farsi strada come manager nel mondo del calcio ma è goffo e avventato, e il padre non si fida di lui. E poi c’è la squadra, in un ritratto accurato e vivace di quel mondo che orbita intorno al calcio astronomico di Messi e Ronaldo, di Juve e Milan, Champions League e Mondiali, tutto visto da vicino ma senza mai potercisi tuffare dentro. Il campo di calcio, al centro della vicenda, diventa il luogo di raccordo fra dramma e leggerezza, là dove le vicende finanziarie e famigliari s’intrecciano alle dinamiche, non sempre semplici, che governano lo sport più amato del mondo.

La serie fa parte di un ambizioso progetto internazionale in cui Italia, Austria e Germania hanno collaborato per dare un ritratto del calcio, declinato in tre prodotti che rappresentano, a partire da questo elemento comune, il diverso modo di vivere questo sport nei tre paesi, e anche il diverso stile per raccontare una storia. Oltre dunque alla serie italiana, ne sono state realizzate una tedesca, The Net – La terra promessa, e una austriaca, The Net - Prometheus. Tutte e tre le serie saranno interamente disponibili su RaiPlay fin da stasera, 20 dicembre, data della messa in onda su Rai 2 dei primi due episodi italiani. Rai 2 trasmetterà il terzo e quarto episodio il 27 dicembre e il 3 gennaio gli ultimi due. E' una coproduzione Cross Productions e Das Netz GmbH e si avvale di un cast importante: Alberto Paradossi è Vincenzo Tessari, Massimo Ghini e Galatea Ranzi sono i suoi genitori, mentre Gaetano Bruno interpreta Maurizio Corridoni. Si aggiungono Orso Maria Guerrini, Maurizio Mattioli, Massimo Wertmuller. La regia è firmata da Volfango De Biasi e Lorenzo Sportiello.

