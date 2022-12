Filumena Marturano, stasera martedì 20 dicembre film su Rai 1. La trama

20 dicembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 20 dicembre, su Rai 1 il film “Filumena Marturano”. Inizio alle ore 21.20 per la pellicola tratta dalla commedia di Eduardo De Filippo. La regia è di Francesco Amato e gli interpreti principali sono Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Gli altri attori: Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti e Massimiliano Caiazzo. Si tratta di una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. Filumena in passato è stata una prostituta. Ora vive con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. Lei governa i suoi affari e la casa, mentre l'uomo continua a fare la bella vita pensando ancora di essere giovane. Filumena si finge in punto di porte per costringerlo a sposarla. Dopo il matrimonio lui scopre l'inganno e chiede l'annullamento. E' a quel punto che la donna gli rivela che è il padre di uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Ci riuscirà?

