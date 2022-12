Dana Saber, chi è la modella: il bacio hot con Dayane Mello e l'amicizia con Soleil Sorge

19 dicembre 2022 a

Dana Saber - alias Dana Meskin - nelle prossime ore diventerà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. La modella fa parte dei volti nuovi scelti dagli autori del reality in onda su Canale5. per dare ulteriore slancio al programma prima del Natale. L'affascinante Dana è il quarto recente ingresso e si unisce ad Andrea Maestrelli (new entry) e ai recenti Nicole Murgia, Davide Donadei e Milena Miconi.

Ma chi è Dana? Italomarocchina, 29 anni, ha frequentato l'università di Trieste e poi ha intrapreso la carriera di modella. In estate ha avuto il suo momento di gloria paparazzata con Dayane Mello (ex gieffina) in un bacio altamente bollente. Chissà che tipo di rapporto c'è tra le due, magari lo racconterà proprio all'interno del GF Vip. Tra l'altro è una grande amica di un'altra recente protagonista del reality, Soleil Sorge.

Per il resto la sua vita sentimentale è blindata e sicuramente la sua presenza, la prima esperienza in tv, sarà fonte di curiosità e sconvolgerà ulteriormente gli equilibri della casa sempre molto delicati.

