Andrea Maestrelli, chi è l'ex di Nicole Murgia: calciatore, suo nonno allenò la Lazio portandola allo scudetto

Andrea Maestrelli è il nuovo concorrente atteso nelle prossime ore dentro la casa del Grande Fratello Vip. La puntata di oggi, lunedì 19 dicembre 2022, dovrebbe essere quella scelta per il suo ingresso. Che andrà a movimentare i nuovi e recenti equilibri della casa perché dentro la casa è appena entrata Nicole Murgia, sua recentissima ex. Un flirt estivo che però ha lasciato il segno ed è stato registrato dal gossip. Come reagiranno i due, ritrovandosi faccia a faccia e obbligati alla convivenza?

Maestrelli, romano, ha 24 anni e porta un cognome leggendario per il mondo del calcio: è nipote di Tommaso, ex allenatore della Lazio che nel 1974 portò allo storico successo dello Scudetto. Mentre il nonno materno è Giuseppe Materazzi, anche lui ex allenatore della Lazio e padre di Marco, campione del mondo dell'Italia. Anche Andrea è un calciatore: dopo le giovanili in Umbria, prima con il Perugia e poi con la Ternana, ha esordito tra i professionisti nel 2017 con l'Arzachena. Poi ha indossato le maglie di Bisceglie, Arezzo, Monopoli e Lucchese. Il suo ultimo contratto risale alla stagione 2021-2022, durante la quale ha giocato nove partite con il Potenza. Ora

