Oriana Marzoli, la confessione: "Daniele mi è sempre piaciuto, mi lascerei andare..."

Oriana Marzoli è la bomba sexy di questa edizione del Grande Fratello Vip 7. L'influencer venezuelana ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese appena entrata, un flirt rapido ma immediatamente spentosi per volontà dell'ex di Belen. Ora però in vista ci potrebbe essere una nuova relazione per l'affascinante Marzoli. Nel mirino infatti ha messo Daniele Del Moro.

"Daniele mi è sempre piaciuto, se si avvicinasse un po’ di più a me mi lascerei andare” è stata la rivelazione della bella concorrente venezuelana parlando con la nuova concorrente Nicole Murgia. Morto un papa se ne fa un altro, come si dice. Ormai la storia con Spinalbese sembra andata del tutto a rotoli: i due si sono parecchio allontanati, a maggior ragione dopo l’ingresso di Ginevra Lamborghini, e i rapporti degli ultimi giorni sembrano abbastanza tesi. Tanto che Oriana parlando con Luca Onestini ha detto: “Arrivata lei, lui ha trovato un motivo per litigare con me“. Ecco, dunque, che Oriana ha messo gli occhi su Daniele.

Probabile che le sue parole diventino protagoniste di un approfondimento durata la diretta di oggi con Alfonso Signorini che non perderà l'occasione di indagare su questa potenziale relazione.

