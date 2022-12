George Ciupilan, chi è l'ex fidanzata Samara Tramontana: ritorno di fiamma? L'infanzia difficile dell'influencer

19 dicembre 2022 a

Una sorpresa attende George Ciupilan nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 7: Samara, la sua ex fidanzata, ha deciso di venirlo a trovare, la storia d'amore è definitivamente finita oppure ci sono delle novità? Come al solito indagherà Alfonso Signorini.

Ma chi è George Ciupilan? Originario della Romania, 20 anni, ha vissuto una infanzia complicata: "I miei genitori si sono separati quando avevo un anno. Mamma è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza mi ha portato fuori. Quando ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. C’era un rischio molto alto che mio padre potesse fare qualcosa di folle, così avevano deciso di nascondermi in posti diversi. Prima a Venezia, poi a Genova, da amiche di mia madre. Passato un po’ di tempo, mi sono stabilizzato in provincia di Savona con mamma e il suo nuovo uomo. Sono anni ormai che non lo sento. I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso”. Ciupilan è diventato noto al pubblico della tv partecipando al docureality Il collegio (su Rai2) e ora è un tiktoker da oltre due milioni di followers.

Ciupilan quindi dentro la casa riceverà la visita della fidanzata, Samara Tramontana che non ha smesso mai di seguirlo e si è lasciata andare a diverse considerazioni sul suo percorso. La ragazza si è emozionata a riascoltare il racconto del difficile passato dell’amico, l’ha difeso dalle accuse dei coinquilini di essere troppo silenzioso e l’ha addirittura preannunciato come possibile vincitore, data la sua sensibilità e maturità: "Li farà fuori tutti" ha dichiarato recentemente.

