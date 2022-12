Il Marchese del Grillo, stasera in tv lunedì 19 dicembre su Rete 4. Intramontabile Alberto Sordi

19 dicembre 2022 a

Il marchese del Grillo. Un grande classico stasera in tv, lunedì 19 dicembre, su Rete 4, capolavoro con la regia di Mario Monicelli e le interpretazioni di Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Flavio Bucci e Riccardo Billi. Il film è del 1981 e quindi ha già compiuto quarant'anni, eppure è sempre divertente rivederlo e strappa puntualmente sorrisi e riflessioni sull'Italia che è stata in quegli anni e sugli aspetti che non sono cambiati.

Nobile nella Roma di Papa Pio VII, il marchese ne combina di tutti i colori, non ultima scopre un certo Gasparino che è praticamente suo sosia e si diverte a metterlo al suo posto. Ma nonostante la sua vita sia una burla, spesso anche pericolosa per altre persone, la sua posizione gli consente di restare sempre impunito.

