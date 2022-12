Restart-L'Italia ricomincia da te, stasera in tv lunedì 19 dicembre su Rai 2. Le anticipazioni

19 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 19 dicembre, nuovo appuntamento con "Restart-L'Italia ricomincia da te". Inizio alle ore 23 su Rai 2 per il format condotto da Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e Mario Sechi, direttore dell’Agi. Tra gli ospiti della puntata: Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali e Francesca Re David, segretaria confederale Cgil. Intervengono Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it e Marilù Lucrezio, corrispondente Rai da Bruxelles. Nella prima parte di Restart, l’Europa al centro tra Qatargate che si allarga e la manovra che infiamma le piazze con proteste e nuovi scioperi. Dal lavoro alle pensioni, l’Italia non è un Paese per giovani (e neanche per anziani): se ne vanno i neolaureati in cerca di un futuro lavorativo e se ne vanno i pensionati con redditi bassi, che cercano all’estero condizioni di vita migliori. E, infine, che Natale sarà? L’inflazione come sta cambiando la spesa degli italiani? A cosa impariamo a rinunciare? La domanda sarà per Maura Latini, Ad di Coop Italia; una lunga esperienza in cooperativa dove ha iniziato partendo dai punti vendita, scalando tutte le posizioni fino a diventarne amministratore delegato.

I nuovi batteri, le auto senza autista e la guerra del Gas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.