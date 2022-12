Lando Buzzanca, omaggio su Rai Storia stasera lunedì 19 dicembre e domani martedì 20 dicembre

19 dicembre 2022 a

Omaggio a Lando Buzzanca, scomparso a Roma a 87 anni. Rai Cultura propone una puntata del 1979 della storica trasmissione “Ieri & Oggi”, curata da Leone Mancini e Lino Procacci, in onda domani, martedì 20 dicembre alle 10.30 su Rai Storia, dopo un primo passaggio oggi - lunedì 19 dicembre – alle 23.00 sempre su Rai Storia. Ospite della trasmissione di Luciano Salce insieme a Mia Martini, Lando Buzzanca commenta la sua partecipazione al dramma “La Trincea”, andato in onda il 4 novembre 1961 nella serata d’inaugurazione del Secondo Canale Rai, che rappresenta anche il suo debutto in Tv. Si rivede, inoltre, in “Il signore delle 21” di Enzo Trapani dove, nel 1962, veste i panni di un arbitro di boxe fra i cantanti Claudio Villa e Tony Dallara; in “Canzonissima” del 31 ottobre 1970, ospite di Raffaella Carrà; in coppia con Delia Scala nel 1970 di “Signore e Signora”, straordinario varietà musicale su una giovane coppia di sposi; e nel sequel ideale di “Signore e Signora”, “Settimo Anno” del 1978, in cui Buzzanca e Nadia Cassini interpretano uno sketch comico-musicale sulla condizione del “separato”.

