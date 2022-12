Le Mans '66 – La Grande Sfida, stasera in tv lunedì 19 dicembre su Rai 1. La trama

19 dicembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 19 dicembre, si chiude il ciclo Vite da campioni, i tre film in prima visione su Rai 1 e contemporaneamente su RaiPlay, dedicati al mondo dello sport e più in particolare al lato umano delle imprese sportive. Una proposta pensata per accompagnare i Mondiali di calcio in Qatar e rivolta a un pubblico di amanti dello sport, ma non solo. Stasera è la volta di Le Mans ’66 – La Grande Sfida di James Mangold, con due giganti di Hollywood, Matt Damon e Christian Bale, nei panni dei protagonisti. Il film racconta una storia vera legata alla 24 ore di Le Mans, una delle corse automobilistiche più celebri e blasonate del mondo. Nel 1966 l’ingegnere americano Carroll Shelby e il pilota britannico Ken Miles vengono ingaggiati dalla Ford per produrre un’auto che sia in grado di competere con i rivali della Ferrari, da sempre vincitori della competizione. Miles, alla guida del mezzo, ottiene tempi record, ma per via del suo carattere difficile è mal visto dai pezzi grossi della compagnia. Velocità, intelligenza, pericolo: il film ha vinto due premi Oscar, per il montaggio e il montaggio sonoro.

