Un bacio prima di Natale, stasera in tv lunedì 19 dicembre, film su Rai 2

Stasera in tv, lunedì 19 dicembre, su Rai 2 il film Un bacio prima di Natale. Commedia romantica e ricca di emozioni in prima visione assoluta. E' il classico tema natalizio di una persona che ottiene una nuova identità, già proposto in altri film. In quello di stasera il regista è Jeff Beesley e i principali attori James Denton, Eric Scott Woods, Stan Spry, Jonathan Eskenas, Kim Bradley. Un occhio alla trama: Ethan Holt, dirigente nel settore immobiliare, è sposato e padre di due adolescenti. Alla Vigilia di Natale scopre che non otterrà una promozione, perché è stato giudicato troppo corretto dai suoi superiori. Ma arriva il colpo di magia: si sveglia in un mondo completamente diverso. Non è sposato con Joyce, non ha due figli, è il numero uno della sua azienda. Vorrebbe tornare indietro, ma per riuscirci deve dimostrare alla moglie che è l'uomo della sua vita. E deve farlo entro Natale.

