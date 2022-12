Grande Fratello Vip, stasera in tv 19 dicembre su Canale5: chi verrà eliminato? Antonino Spinalbese vuole uscire

19 dicembre 2022 a

Stasera in tv - 19 dicembre 2022 - torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 su Canale5 (dalle ore 21,40). Archiviate le due puntate speciali del sabato, il reality torna a un solo appuntamento settimanale e sarà sempre quello del lunedì. Il GF Vip, a meno di sorprese, andrà in onda sino ad aprile 2023.

Ginevra Lamborghini negativa al Covid, può rientrare nella casa del GF Vip

Quella di stasera per la trasmissione condotta da Alfonso Signorini potrebbe essere quella dei saluti per Charlie Gnocchi, che era stato già eliminato per volere del pubblico, in quanto ultimo dei sondaggi di gradimento, nella puntata di lunedì scorso. Il vippone però si era salvato con l’opzione biglietto di ritorno, che gli ha fortunatamente permesso di rientrare nella casa. Oggi però è prevista un'altra eliminazione e insieme a lui, in nomination, ci sono anche Antonino Spinalbese, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti, Attilio Romitia e Giaele De Donà. Attenzione ad Antonino poi perché l'ex di Belen avrebbe chiesto ai telespettatori di eliminarlo, tornerebbe volentieri a casa. Oggi potrebbe anche essere l'ultimo giorno di Ginevra Lamborghini come ospite dentro la casa mentre potrebbero esserci delle new entry.

Sicuramente spazio alla relazione terminata, dentro la casa, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due vanno comunque d’amore e d’accordo e agli occhi degli altri coinquilini la cosa sa di falso e infastidisce anche un po’. Probabilmente Alfonso Signorini andrà a indagare sulla questione.

