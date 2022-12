Alex Di Giorgio, il ballo con il padre Sergio: "A Ballando con le stelle mio figlio ha ritrovato il sorriso, è uscito dal tunnel"

19 dicembre 2022 a

a

a

Alex Di Giorgio ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 19 dicembre. Il nuotatore è grande protagonista di Ballando con le stelle e nelle ultime settimane è talmente cresciuto da entrare nella finalissima di venerdì tra i favoriti alla vittoria (terzo punteggio d'ingresso alle spalle di Ema Stokholma e Alessandro Egger). Particolarmente emozionante la sua ultima esibizione nella puntata di sabato quando, dopo aver lasciato il suo insegnante Moreno Porcu, ha danzato con il padre, Sergio.

Alessandro Egger, la mamma: "Racconta bugie, ma quale clochard è cresciuto in una villa del Seicento"

“Alex da bambino rideva sempre, poi per tanto tempo non l’ho visto più sorridere. Qui ha ritrovato il sorriso, è uscito dal tunnel” dice il padre riferendosi probabilmente ai momenti difficili del coming out del figlio. Il padre, poi, ricorda l’avventura sportivo del figlio: “Ha iniziato a nuotare da piccolino, poi ha iniziato a vincere sempre di più e sono arrivate le Olimpiadi, il sogno di tutti gli atleti. Nonostante i problemi d’asma e qualche infortunio ha girato il mondo e mia moglie e io lo abbiamo sempre seguito e supportato”. Per il giurato Fabio Canino “il padre di Alex è quello che vorrebbero tanti ragazzi. Tanti genitori dovrebbero lasciarsi andare…”.

Rossana Banfi, il marito Fabio Leoni conosciuto grazie a una festa di Capodanno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.