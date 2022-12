Lando Buzzanca, come è morto e chi è la compagna Francesca Della Valle

19 dicembre 2022 a

Addio a Lando Buzzanca. L'attore si è spento ieri e verrà ricordato nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno in onda il 19 dicembre. Nello studio della trasmissione condotta da Serena Bortone il figlio Massimiliano che del padre ripercorrerà la carriera e la vita privata, in particolare gli ultimi complicati mesi.

Morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni

Buzzanca, originario di Palermo, aveva 87 anni. Ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli, le sue condizioni di salute erano stato al centro di polemiche. Proprio il figlio Massimiliano aveva visto peggiorare le condizioni del padre: affetto da una grave forma di afasia, che lo aveva portato a perdere gradualmente l'uso della parola e a ridurre le sue capacità cognitive, Buzzanca era ospitato da una Rsa della Capitale. Nell'aprile 2021, l'attore e cantante aveva subìto una caduta che gli aveva causato una emorragia cerebrale. In seguito al ricovero era stato trasferito in una struttura per anziani. All'origine degli ultimi rapporto conflittuali e polemici con i familiari l'ultima compagna, Francesca Della Valle con la quale c'erano 35 anni di differenza. Era il 2016 quando Buzzanca, dopo la morte della moglie Lucia Peralta, annunciava la storia con Della Valle. Che annuncia battaglia. "tutto quello che ho fatto finora è nulla rispetto a quello farò: da oltre un anno e mezzo denuncio il fatto che avevano abbandonato Lando in una Rsa contro la sua volontà. A ciò si contrappongono menzogne e calunnie di chi vuole nascondere la verità: è stato ammazzato dall'applicazione della legge 604. Quella sull'amministratore di sostegno, voluta da chi gli era accanto. L'ho visto il 1 dicembre ed era migliorato, poi in 17 giorni di hospice è peggiorato".

Lando Buzzanca ricoverato al Gemelli, la denuncia del medico: «In Rsa lo hanno ridotto uno scheletro»

Le polemiche degli ultimi anni hanno offuscato in parte la carriera da attore. La sua primissima apparizione sul grande schermo fu nel colossal americano Ben-Hur, ma la notorietà internazionale arrivò nel 1971 con la commedia sexy all'italiana Il merlo maschio di Pasquale Festa Campanile. Negli anni ha recitato con Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Senta Berger, Barbara Bouchet e Joan Collins. Dopo tanti anni di teatro negli anni Duemila era tornato in auge con la fiction Mio figlio, nel ruolo del padre di un ragazzo omosessuale, ottenendo uno straordinario successo di pubblico, tanto che cinque anni più tardi verrà prodotto un sequel.

