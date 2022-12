Argentina-Francia fa il pieno di telespettatori: 13 milioni di italiani hanno guardato la finale

19 dicembre 2022 a

Come era ampiamente prevedibile, boom di ascolti tv per la finale dei Mondiali di calcio del Qatar. Ieri con Argentina- Francia, è stato superato ogni record stabilito dall'inizio delle partite raggiungendo il 68,6% di share. Alle 16 su Rai 1 quasi 13 milioni (12 milioni 948 mila) di telespettatori si sono incollati alla tv per seguire le fasi appassionanti della partita terminata sul pareggio di 2-2 nei tempi regolamentari, poi proseguita con i supplementari e i rigori che alla fine hanno decretato la vittoria della squadra di Messi per 7-5. In particolare, i tempi supplementari hanno ottenuto 14 milioni 993 mila telespettatori (71,5%), mentre i calci di rigore hanno raggiunto il 74,3% e 16 milioni 101 mila. Bene anche i Soliti Ignoti – Speciale Telethon, sempre su Rai 1, che ha fatto registrare 3.183.000 spettatori pari al 18,6% di share. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa è stato visto da 2.414.000 spettatori con il 12,3% di share e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo da 1.590.000 spettatori (share 11,8%). Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha interessato 1.809.000 spettatori (11,3%). E ancora, per N.C.I.S. Los Angeles su Rai 2 1.009.000 spettatori (5,3%), per Din Don – Bianco Natale su Italia 1 784.000 spettatori (4,4%), per Zona Bianca su Rete 4 805.000 spettatori (5,5%), per A Beautiful Mind su La7 454.000 spettatori (2,7%) e per 100% Natale su Tv 8 233.000 spettatori (1,5%).

