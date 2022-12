Zona Bianca, stasera in tv domenica 18 dicembre Rete 4. Le anticipazioni

18 dicembre 2022 a

Stasera in tv, domenica 18 dicembre, su Rete 4 appuntamento con Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Inizio alle ore 21.20. Come in tutte le puntate il dibattito si concentra sui temi di attualità che al momento restano la manovra e la crisi internazionale. La Legge di Bilancio è ormai in dirittura d'arrivo, sembrano mancare soltanto gli ultimi ritocchi. Ovviamente non mancano le polemiche che sicuramente diventeranno ancora più intense dopo l'approvazione. Giorgia Meloni e i partiti di centrodestra che sostengono il governo continuano a difendere la manovra, ma le opposizioni sono sempre più sul piede di guerra. Drammatica la guerra che stanno combattendo Russia e Ucraina. L'esercito di Vladimir Putin si starebbe preparando a sferrare un nuovo e massiccio attacco. Kiev e le altre città ucraine intanto devono fare i conti con un inverno via via sempre più rigido. Sembrano inutili le continue richieste di aprire un dialogo che stanno arrivando da tutto il mondo. Ovviamente a Zona Bianca si parlerà anche di altro. A partire dal Reddito di Cittadinanza, nelle ultime settimane diventato argomento fisso di tutti i talk.

