La grande bellezza, stasera in tv domenica 18 dicembre su Canale 5. La terra di Gerusalemme

18 dicembre 2022

Stasera in tv, domenica 18 dicembre, su Canale 5 appuntamento con Viaggio nella grande bellezza, serata evento dal titolo La terra di Gerusalemme, inizio alle ore 21.20. Cesare Bocci sarà impegnato a scoprire la città di Israele sacra per tre ben fedi e il territorio che la circonda. Una terra dove si fondono storia e religione, tradizioni e modernità. Il Natale si sta avvicinando e il Viaggio porterà nella Basilica della Natività a Betlemme. Ma saranno visitati anche altri luoghi. Forti emozioni nell'entrare nel Santo Sepolcro, ma anche le escursioni fuori dalla città e il deserto. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha spiegato che "abbiamo incontrato autorità come il Patriarca dei Latini monsignor Pierbattista Pizzaballa e il rabbino responsabile del Muro Occidentale Shamuel Rabinovitch, l’archeologo Dan Bahat e la storica Antonella Bellantuono. Ma mi ha colpito soprattutto il dialogo con Adeeb Al-Hussein, custode delle chiavi del Santo Sepolcro". Secoli fa i cristiani litigavano spesso su come gestire il luogo e decisero di affidare le chiavi a una famiglia musulmana. Bocci ha chiesto al custode: "E se perde le chiavi". Chiara la risposta: "Non succederà mai, sarebbe come perdere l'anima".

