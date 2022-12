Argentina - Francia, oggi in tv 18 dicembre la finale dei mondiali di calcio

18 dicembre 2022 a

a

a

Il pomeriggio televisivo di oggi è focalizzato ovviamente sulla finale dei campionati del mondo di calcio Qatar 2022 che vede affrontarsi Argentina e Francia. Collegamento su Rai 1 a partire dalle ore 15.40. E' possibile vedere la partita anche su RaiPlay e sulla apposita App. Sul canale 101 del digitale terrestre la partita potrà essere vista anche in 4k. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Francia e Argentina si sono affrontate dodici volte. In sei occasione ha vinto la selezione Albiceleste, in tre quella dei Blues, tre incontri sono finiti pari. Ai mondiali l'Argentina si è imposta nel 1930 e nel 1978 nelle gare di girone. Nella fase a eliminazione diretta un solo precedente: vinse la Francia 4-3 agli ottavi di Russia 2018. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre per la finale di oggi.

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. Allenatore: Scaloni.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Deschamps.

Adani, niente finale: chi farà la telecronaca di Argentina-Francia? La Rai ha scelto Rimedio e Di Gennaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.