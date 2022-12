Soliti Ignoti – Il Ritorno, stasera in tv domenica 18 dicembre su Rai 1. La chiusura di Telethon. Gli ospiti

18 dicembre 2022 a

Stasera in tv, domenica 18 dicembre, su Rai 1 a chiudere Telethon con una puntata speciale, sarà Soliti Ignoti – Il Ritorno. Il game show condotto da Amadeus dalle ore 20.35 sul primo canale della televisione di Stato per la serata finale della maratona benefica a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche più rare. Parata di big del mondo dello spettacolo per l'ultima serata di Telethon. Parteciperanno Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Massimiliano Bruno, Serena Rossi, Massimiliano Gallo, Frank Matano, Maria Di Biase, Lucrezia Lante Della Rovere, Chiara Francini, Bruno Vespa e Giovanna Civitillo. Tra loro, alcuni giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero delle identità presenti in studio e vincere il montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon.

