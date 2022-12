Linea Verde, oggi domenica 18 dicembre, non va in onda. Ecco perché

18 dicembre 2022 a

a

a

Linea Verde, classico appuntamento televisivo della domenica, oggi 18 dicembre non va in onda. Perché? Il cambio di palinsesto è dovuto all'avvicinarsi del Natale. Rai 1 dà spazio al Concerto di Natale del Senato. A suonare è l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Beatrice Venezi. A condurre è Milly Carlucci. Programma a cura di Claudia Tarantino, produttore esecutivo Eleonora De Angelis e regia di Alessandra De Sanctis. Linea Verde, quest'anno condotto da Beppe Convertini e Peppone Calabrese, è uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Va in onda da oltre quarant'anni e quella di oggi è soltanto una pausa dovuta al cambio straordinario della programmazione.

A Domenica In il ministro Schillagi ed Eros Ramazzotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.