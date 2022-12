Ballando con le stelle, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono il ripescaggio e rientrano in gara | Video

18 dicembre 2022 a

Ballando con le stelle, è stata la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca a vincere la puntata di ripescaggio e a conquistare un posto nella finalissima del seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci, finalissima che si disputerà venerdì 23 dicembre, in diretta su Rai 1 in prima serata. La giornalista e il suo maestro prima hanno conquistato lo spareggio contro Lorenzio Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, poi li hanno battuti con il punteggio di 62% a 38%. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca rientrano dunque nella sfida, anche se il 23 dicembre dovranno partire dall'ultimo posto con zero punti. Qui il video del verdetto del ripescaggio.

