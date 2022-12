Alessandro Egger, la mamma lo attacca: "Racconta bugie, mai abbandonato. La verità è un'altra"

17 dicembre 2022 a

Alessandro Egger è uno dei concorrenti più amato dal pubblico in questa edizione di Ballando con le stelle. E, puntata dopo puntata, è entrato anche nella batteria di coloro che possono anche riuscire togliersi una bella soddisfazione considerata la sua attitudine per il ballo. "Quando ho detto sì a questo programma mi ero dato l'obiettivo di vincere" ha dichiarato recentemente. Pochi giorni fa, ospite di Rtl 102.5 News, ha rivelato: "Dopo Ballando con le stelle farò il conduttore in tv. E' arrivata una proposta seria quindi la prendo al volo. Ho avuto dei contatti e a questo punto lascerò Milano per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione" ha detto senza però spiegare cosa farà di preciso.

Alessandro Egger, perché non è "mai stato accettato". La madre dice la sua

Nel corso del programma Egger ha portato alla luce i conflittuali rapporti con la madre, raccontando di aver abbandonato casa sua e di essere cresciuto da solo. Cristina Vittoria Egger Bertotti, mamma di Alessandro, ha dichiarato a Fanpage: "Gli italiani non hanno capito un benemerito ciccio di quello che è Alessandro. Me li sento che dicono: “Ah poverino, chissà che madre”. Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato", La signora Egger alla testata web ha dichiarato di aver aver parlato più volte con la produzione, intimandoli di smettere di usare il figlio in maniera strumentale, ma non è stata mai ascoltata: "Ho cercato anche di andare da Mara Venier a Domenica In, ma non ci sono riuscita. Bisogna svelare la verità dietro tutta questa faccenda. Una faccenda che mi sembra molto strutturata dalla produzione e dalla Rai".

Alessandro Egger, "ho dormito con i senza tetto. Perdono ma non dimentico"

Così la signora Egger ha smontato pezzo per pezzo cosa ha raccontato il figlio: "Tanto per cominciare è una stupidaggine il fatto che è stato messo in strada a 17 anni. Non è assolutamente vero. Ha vissuto in famiglia. Ha fatto scuole superiori in collegi privati, scuole di altissimo livello a Como. È uscito di casa, questo è vero, ma a 19 anni. Si è fatto da solo. Non lo abbiamo mai raccomandato, anzi non abbiamo mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, visto che mio marito è un ingegnere e ha sempre cercato di portarlo verso un lavoro più concreto. Gli abbiamo sempre detto che la bellezza, a un certo punto, passa. Ciononostante, non è mai stato ostacolato. L'immagine del povero bambino abbandonato che ce l’ha fatta da solo è una gigantesca bugia. La produzione manda avanti queste storie senza aver assolutamente controllato chi è la famiglia di questo ragazzo". E ancora: "Mai nella vita, Alessandro ha dormito con i clochard. Noi siamo gente per bene e lui è cresciuto in una villa del Seicento".

Ballando con le stelle verso la finale, un ripescaggio tra sei coppie: Chillemi ospite e ballerina

