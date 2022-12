Gabriel Garko, un altro infortunio: stavolta il polpaccio dopo la rottura del tendine del braccio

17 dicembre 2022 a

a

a

Non c'è pace per Gabriel Garko. L'attore è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle ma sin dalle prime puntate ha dovuto partecipare con l'handicap di un brutto infortunio (rottura del tendine del braccio) che lo ha costretto anche a operarsi. Ma per lui piove sul bagnato considerato che alla già precaria condizione si è aggiunto un altro infortunio. "In allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori. Però sarà in pista" ha detto Milly Carlucci che ha rivelato che l'obiettivo è riuscire a metterlo nelle migliori condizioni di esibirsi nella finalissima di venerdì. Anche perché nonostante tutto è uno dei favoriti.

Ballando con le stelle verso la finale, un ripescaggio tra sei coppie: Chillemi ospite e ballerina

Garko è stato grande protagonista del gossip con le varie relazioni, da Manuela Arcuri a Eva Grimaldi fino a Rosalinda Cannavò, relazioni che si è saputo poi essere organizzate a tavolino dopo il suo coming out. Ora l'amore per Mattia Emme - un general manager - e su di lui Gabriel ha raccontato tempo fa: "Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto". Mattia è il secondo fidanzato ufficiale dopo la relazione terminata con Gabriele Rossi.

Ballando con le stelle, Rosanna Banfi e Iva Zanicchi salve dopo l'eliminazione

Luisella Costamagna, dopo l'infortunio a Ballando con le stelle "è la favorita del ripescaggio" per Selvaggia Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.