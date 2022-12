Lorenzo Biagiarelli al ripescaggio, per Selvaggia Lucarelli "avrebbe avuto qualche possibilità con un'altra fidanzata"

17 dicembre 2022 a

Lorenzo Biagiarelli si giocherà le sue chance di ripescaggio nella puntata di oggi di Ballando con le stelle. Uno dei concorrenti più in vista dello show del sabato sera in onda su Rai1, fidanzato con Selvaggia Lucarelli, da anni in giuria nello storico programma condotto da Milly Carlucci, non sono mancate le polemiche nelle precedenti puntate. Particolare la clip di Biagiarelli che ha raccontato di avere avuto "una vita più che facile, felice. Anche quando si sono separati i miei genitori, io ho ricevuto solo il buono" spiega, raccontando di non aver brutte notizie e di sembrare anomalo in un mondo, quello televisivo, che se non devi presentare un libro, un film o raccontare una disgrazia, non fai audience. Proprio Lucarelli ha detto la sua sulle possibilità del suo fidanzato di tornare in corsa per vincere il titolo: "Lorenzo avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata".

Ma chi è Biagiarelli? Originario di Cremona, ma cresciuto a Senigallia, 32 anni, è un social chef e food blogger capace negli ultimi anni di ritagliarsi uno spazio sempre crescente in televisione. Giudice di Cortesie per gli ospiti - Bed and Breakfast (Real Time), è da due anni il signore degli aneddoti in È sempre mezzogiorno! il programma condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai1 da lunedì al venerdì prima del telegiornale. Una laurea in Storia (tesi sul Protestantesimo), grande appassionato di musica, in cucina è molto apprezzato per le sue ricette etniche imparate durante i suoi numerosi viaggi. Biagiarelli e Lucarelli sono fidanzati da alcuni anni. Lui avrebbe conquistato lei grazie a una nota audio in cui lo chef cantava Pensiero dei Pooh. Tra i due c'è una differenza di quindici anni.

