Luisella Costamagna, chi è il marito. Dopo l'infortunio a Ballando con le stelle il ripescaggio

Luisella Costamagna aveva esordito alla grande nella sua avventura a Ballando con le stelle poi l'infortunio, alla caviglia, l'aveva costretta a esibirsi con coreografie parziali. Trascinata nelle polemiche ha poi dovuto alzare bandiera bianca ritirandosi, troppo doloroso continuare. Così punta tutto sul ripescaggio di oggi dove, in coppia con Antonino La Rocca, è favorita. Lo dice anche Selvaggia Lucarelli: "Chi sarà ripescato per la finale? Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna" ha detto in una intervista delle ultime ore.

Luisella Costamagna "come Moana Pozzi": il paragone di Mariotto fa ridere tutto lo studio

Ma chi è Costamagna? Torinese, 53 anni, laureata in filosofia, giornalista professionista dal 2000, ha iniziato a lavorare negli anni Novanta. Il salto di qualità nel 1996 quando entra a far parte della squadra di Michele Santoro per preparare la trasmissione Moby dick. Poi passa alla conduzione di Studio aperto, il telegiornale di Italia1, poi torna a lavorare con Santoro (Il raggio verde, Sciuscià). Poi collabora con Maurizio Costanzo. Nel 2007 conduce Omnibus estate, poi è autrice di Annozero, torna alla conduzione sempre su La7 di Così stanno le cose, Omnibus weekend, In onda, Robinson (su Rai3). Editorialista de Il Fatto quotidiano e della Verità, dal 2020 al 2022 ha condotto Agorà (Rai3). Costamagna nella vita privata ha un compagno, lo scrittore Dario Buzzolan, e un figlio.

