Paola Barale, la lite con Roly Maden poi è la pace: è infortunata, niente prese. Ripescaggio complicato

Paola Barale non è stata fortunatissima in questa esperienza a Ballando con le stelle in cui era, tra l'altro, molto attesa. Il feeling con il ballerino con cui ha fatto coppia, Roly Maden, non è mai decollato, la giuria l'ha sempre pungolata, poi l'eliminazione e ora il ripescaggio da infortunata. Infatti l'affascinante showgirl ha subito un trauma contusivo emitorace di destra con lesione fratturativa del settimo ed ottavo arco costale. Sta assumendo antidolorifici e antinfiammatori ma "dobbiamo togliere le prese, ci saremo per finire in bellezza questa meravigliosa avventura. Il mio maestro è un po' deluso ma ce la faremo" ha spiegato Barale.

Proprio dopo l'eliminazione Barale e Maden hanno litigato, complice un collegamento a Domenica In in cui il maestro cubano ha detto: "Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava". L’affermazione non è affatto piaciuta alla Barale che ha risposto stizzita chiedendo di non dire più nulla: "Ok, forse è meglio che non dici più nulla. Perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri" Nello spiegarsi meglio, Roly ha incautamente ribadito il concetto di esser stata più lenta e Barale ha ribadito con fermezza che non era d’accordo. Tra i due è sceso il gelo ma in previsione del ripescaggio hanno chiarito e fatto pace.

Tra l'altro secondo le indiscrezioni circolate tra le testate che si occupando di gossip e spettacolo, hanno raccontato di qualche frizione con la sartoria del programma e gli altri concorrenti. La motivazione sarebbe stata la sua maniacalità negli abiti di scena tanto da avvalersi di un proprio stylist per il programma mettendo sotto pressione le sarte che sarebbero state obbligate a fare i salti mortali per accontentarla. Questo ha portato inevitabilmente a trascurare gli outfit degli altri concorrenti che non l’hanno presa molto bene.

