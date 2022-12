Valeria Fabrizi, la malattia e i lutti in famiglia. Chi era il marito e il permesso chiesto per le foto nuda

17 dicembre 2022 a

Valeria Fabrizi torna a Ballando con le stelle dopo aver partecipato come concorrente, apprezzatissima, nell'edizione 2021. Stavolta lo fa nelle vesti di ospite e ballerina per una notte (reclutata al posto di Francesca Chillemi da ieri positiva al Covid).

Ma chi è Fabrizi? Iconica interprete di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci, originaria di Verona, 86 anni, ha avuto una vita molto dolorosa nel privato quanto ricca di successo nel mondo dello spettacolo. Quarta classificata a Miss Universo nel 1957, ha perso il padre - raccontato come un uomo molto violento - da piccola. "Per me è stato l’uomo invisibile. Sono cresciuta senza di lui. L’ho visto in prigione l’ultima volta, giocava a poker e l’hanno portato via e fatto prigioniero. Era manesco e ho chiesto a mia madre se era vero che l’aveva picchiata quando mi aspettava. Era vero, mio nonno così le impedì di andare avanti con quell’uomo" ha raccontato in una intervista. Negli anni Sessanta la sua carriera da attrice, dopo una breve parentesi da impiegata del catasto, è esplosa. Ha perso poi anche il marito, il musicista Tata Giacobetti nel 1988 a causa di un infarto. Con lui ha avuto due figli: il primo, Alberto, è venuto a mancare dopo soli tre mesi, poi dopo il grande dolore l'arrivo di Giorgia.

Recentemente in tv ha raccontato molto del suo privato. Come la malattia, un tumore al rene, superata e che aveva messo a rischio la carriera ("ho reagito con positività, ho solo un rene adesso ma lo tengo a bada"). Molto si è detto anche del suo rapporto con Walter Chiari in gioventù. Qualche anno fa, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, Fabrizi confessò di aver avuto una breve storia con l’attore quando lei aveva appena 18 anni. Un flirt . come quello con Nino Manfredi - poi trasformatosi in una grande amicizia. In passato anche foto di nudo per Playboy: "Chiesi permesso a mio marito, le avevano fatte anche altre mie colleghe... Dopo me ne vergognai...".

